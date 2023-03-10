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رياضة > رونالدو: نشعر بخيبة أمل.. لكننا سنواصل التركيز على موسمنا
10/03/2023   3:24 ص

رونالدو: نشعر بخيبة أمل.. لكننا سنواصل التركيز على موسمنا

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أعرب نجم نادي النصر البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن شعوره بخيبة أمل عقب الخسارة من الاتحاد.

وكتب رونالدو عبر “تويتر”: “نشعر بخيبة أمل من النتيجة، لكننا نواصل التركيز على موسمنا والمباريات المقبلة”.

وأضاف نجم النصر: “شكرا لمشجعي النصر على دعمكم، نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم!”.

وحقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا على حساب النصر بهدف دون رد في المباراة المقامة ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

رونالدو: نشعر بخيبة أمل.. لكننا سنواصل التركيز على موسمنا

رياضة
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