كورنادو: روح الاتحاد سر انتصاره.. ورومارينهو الأفضل

أكد البرازيلي “إيغور كورنادو” لاعب الاتحاد أن الروح التي يتحلى بها اللاعبون هي سر قوة الفريق وتميزه هذا الموسم.
وقال كورنادو في تصريحات عقب نهاية مباراة الاتحاد والنصر التي حسمها الاتحاد بالفوز 1-0 ليتصدر دوري روشن للمحترفين، إن الفوز سيمنح الفريق دفعة كبيرة لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج باللقب.
وعن تغير دوره داخل الملعب في مباراة اليوم أشار اللاعب البرازيلي إلى أن هذا كان رؤية من المدرب الذي فضل أن أتواجد في مركز متأخر نوعًا بدلًا من اللعب بحرية كما كان يحدث في المباريات الماضية، وذلك نظرًا لصعوبة المباراة التي كانت تتطلب تكتيكًا خاصًا من أجل الفوز باللقاء.
وأشاد كورنادو بالمستوى المميز الذي يقدمه مواطنه رومارينهو الذي اعتبره أحد أفضل اللاعبين في الدوري إن لم يكن الأفضل. وفق “أخبار 24”.
وحقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا على حساب النصر بهدف دون رد في المباراة المقامة ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.