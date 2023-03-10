طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الجمعة)، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.
وذكر المركز أن وادي الدواسر وشرورة سجلتا 33 درجة أيضا، ثم نجران وبيشة 32 درجة، ثم جدة وجازان وينبع والأحساء 31 درجة، ثم القنفذة والخرج 30 درجة.
وسجلت حائل والقريات 6 درجات، تلتهما تبوك وعرعر بـ 7 درجات، ثم سكاكا 8 درجات، تلتها رفحاء 10، ثم الباحة وبريدة وأبها والعلا 12 درجة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية.
وفق “أخبار 24”.