لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.. اعتماد عودة العمل بنظام طوابع “البندرول”

قرر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، اعتماد عودة العمل بنظام طوابع البندرول، وذلك بهدف تعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
جاء ذلك بعد أن اعتمد الوزير، بناء على الصلاحيات المخولة له واعتمادا على نظام الجمارك الموحد، إلغاء العمل بالقرار الوزاري الصادر عام 1395هـ، والمتضمن إلغاء نظام صرف طوابع البندرول والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقدا على بيان الاستيراد.
ويشار بمصطلح “البندرول” إلى ملصق صغير يُدون عليه مجموعة من وسائل التأمين – العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب – والتي يصعب تزويرها، ويلصق على المنتج، ويحتوي على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وبه “باركود”، ويتم الكشف عن تلك العلامات التأمينية بإجراءات فنية وأجهزة خاصة، وبه أرقام تتوافق مع قواعد بيانات مصلحة الضرائب، ووجود ملصق “البندرول” والعلامة المائية على المنتج، يدل على سداد الضريبة المستحقة، وهو من أفضل الطرق لمكافحة التهرب الضريبي. وفق “أخبار 24”.