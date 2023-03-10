المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022

أعلنت الملاحة الجوية السعودية فوزها بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022، المقدمة من المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية ومجلة إدارة الحركة الجوية.
وقالت الملاحة الجوية إن فوزها بهذا المركز جاء بعد وصول 4 شركات للمرحلة النهائية من بين أكثر من 80 شركة عالمية تنافست للحصول على الجائزة، وذلك في خطوة تؤكد على تطور قطاع الطيران المدني.
وأوضحت أنها حققت المركز الثاني عن مشروع نظام إدارة الحركة الجوية المزدوج لضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن الجوائز تهدف إلى تشجيع المفاهيم الرائدة وتقدير الإنجازات الهامة في صناعة الطيران عالميًا.
وفق “أخبار 24”.