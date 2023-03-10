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جديد المحليات > المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022
10/03/2023   2:14 م

المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022

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أعلنت الملاحة الجوية السعودية فوزها بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022، المقدمة من المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية ومجلة إدارة الحركة الجوية.

وقالت الملاحة الجوية إن فوزها بهذا المركز جاء بعد وصول 4 شركات للمرحلة النهائية من بين أكثر من 80 شركة عالمية تنافست للحصول على الجائزة، وذلك في خطوة تؤكد على تطور قطاع الطيران المدني.

وأوضحت أنها حققت المركز الثاني عن مشروع نظام إدارة الحركة الجوية المزدوج لضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن الجوائز تهدف إلى تشجيع المفاهيم الرائدة وتقدير الإنجازات الهامة في صناعة الطيران عالميًا.

المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022

المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022

وفق “أخبار 24”.

المملكة تفوز بالمركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي 2022

جديد المحليات
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