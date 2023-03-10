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جديد المحليات > مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان
10/03/2023   2:14 م

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

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استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.

جاء ذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة إبراهيم الرفاعي، وسفير طاجيكستان أكرم كريمي، حيث سيربط طيران “سومون إير” العاصمة دوشنبيه ومدينة خوجند إلى مدينة جدة بشكل مباشر من خلال 3 رحلات طيران، حيث ستبرمج أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

ووصلت الرحلة رقم “SZ -125” التابعة لشركة “سومون إير” الطاجيكية للطيران إلى جدة قادمة من العاصمة الطاجكية دوشنبيه وعلى متنها 160 مسافرًا، والتي تعدُّ أول رحلة منتظمة بشكل مباشر على مدى أكثر من 30 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر فبراير عام 1992م.

ويأتي تسيير هذه الرحلات المنتظمة المباشرة انطلاقاً من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ومن شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك المسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين، وجذب السائحين السعوديين إلى طاجيكستان.

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

وفق “أخبار 24”.

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

جديد المحليات
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