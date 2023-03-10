بحضور وزير الطاقة.. جامعة "البترول والمعادن" تحتفل بتخريج الدفعة 53

احتفلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتخريج الدفعة الـ53 من طلابها وطالباتها، وذلك تحت تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والقائم على سير أعمالها.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن حكومة المملكة جعلت الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها، إيمانًا بأن أبناء وبنات الوطن هم من يُسهمون في بنائه ورفعته، مستفيدين مما قُدم لهم من معارف وعلوم على مدى أعوام في هذه الجامعة الكبيرة التي عُرفت بتميزها وجودة مخرجاتها العلمية.
من جانبه، ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان كلمة هنّأ فيها الخريجين بإنجازهم، معبرًا عن فخره بهذه الكوادر الشابة من طلاب وطالبات، ومشيدا بالكفاءات المتميزة التي تزود بها الجامعة قطاعات التوظيف، ليُصبحوا بذلك قيمةً مضافةً إلى رصيد الوطن من طاقاته البشرية المؤهلة والمنتجة، وركيزة مهمةً وفاعلةً في مسيرة البناء.
بدوره، أعرب رئيس الجامعة، الدكتور محمد السقاف، عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم طلابًا ومؤسسات، مشيراً إلى أن ذلك يُسهم في دوران عجلة تطوير الجامعة بثبات، لتواكب التحولات الكبرى المتسارعة في المملكة.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز#أمير_الشرقية
وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة والقائم على سير أعمالها، احتفلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مساء اليوم بتخريج الدفعة الـ53 من… https://t.co/6PRsYvkXxN pic.twitter.com/TAYjUQw5jB
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 9, 2023
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وفق “أخبار 24”.