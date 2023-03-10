ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة “الجوهرة” ويزو قبور أخويه والأميرة “سلطانة”

أدى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وشارك ولي العهد في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، رحمها الله، الثرى في مقبرة العود بالرياض.
وعقب مشاركته في مواراة الثرى لجثمان الأميرة الجوهرة رحمها الله؛ زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبور الأمير فهد بن سلمان والأمير أحمد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري رحمهم الله. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الديوان الملكي أعلن، يوم أمس (الخميس)، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز.
#ولي_العهد يشيّع الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز إلى مثواها الأخير في مقبرة العود بـ #الرياض https://t.co/FHmX3xGs6V pic.twitter.com/WLWde7vrfV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 10, 2023