نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة “الجوهرة” ويزو قبور أخويه والأميرة “سلطانة”
10/03/2023   6:43 م

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة “الجوهرة” ويزو قبور أخويه والأميرة “سلطانة”

+ = -
885

أدى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وشارك ولي العهد في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، رحمها الله، الثرى في مقبرة العود بالرياض.

وعقب مشاركته في مواراة الثرى لجثمان الأميرة الجوهرة رحمها الله؛ زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبور الأمير فهد بن سلمان والأمير أحمد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري رحمهم الله. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الديوان الملكي أعلن، يوم أمس (الخميس)، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

 ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة “الجوهرة” ويزو قبور أخويه والأميرة “سلطانة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253733.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.