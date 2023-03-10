“الرشيد”: الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030

في الوقت الذي تعرّف أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض على بعض الشواهد الحضارية والفنية والتنوع الثقافي للمملكة، خلال جولتهم الأخيرة لاستعراض قدرتها على استضافة معرض “إكسبو 2030″؛ أشادت البعثة في ختام جولتها بقدرة الرياض على تنظيم هذا الحدث الحضاري بجدارة نظير ما تتمتع به من مقومات تنموية واقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد أن ملف استضافة الرياض لإكسبو 2030 “قوي جداً”، مشيراً إلى أن المقومات الفنية كافة استطاعت الرياض الوفاء بها، وتعهد بأن تقدم الرياض نسخة استثنائية لإكسبو.
وتوقع الرشيد، خلال إحاطته في المؤتمر الصحافي، بأن يزور المعرض أكثر من 40 مليون زائر نصفهم من خارج المملكة، إضافة إلى أكثر من مليار شخص عبر تقنية الميتافرس التي تقدم للمرة الأولى في هذه النسخة.
بدوره قال رئيس المكتب الدولي للمعارض، باتريك سبيك، إن فرصة زيارة الرياض لاستعراض ملف استضافة السعودية كانت تجربة رائعة حقاً.
وأضاف: “لنا الشرف برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان واضحاً لنا أن رؤية 2030 استطاعت تحقيق الكثير من الطموحات، كما اطلعنا على قدرة الرياض على تحقيق النجاح باستضافتها لنسخة إكسبو 2030”. وفق “أخبار 24”.
أما الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، فأكد أنه وقف على إمكانات البنى التحتية التي تتمتع بها المدينة، متوقعاً بأن معرض إكسبو سوف يكون ملائماً للمملكة بشكل جيد؛ وهو الأمر الذي يتماشى مع إنجازاتها خلال السنوات الماضية، موضحاً أن بعثة المكتب الدولي للمعارض ستعلن الفائز خلال شهر مايو المقبل، مبيناً أنه في وقت سابق كانت لدينا كثير من الشكوك كيف سيمضي هذا المشروع، غير أنها تبددت وأصبحنا مطمئنين لأنه يمضي بشكل جيد، مشيراً إلى أنه لديه انطباع جيد عن المملكة ومشروعاتها.