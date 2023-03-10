المملكة تدعم مشروعاً لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري

وقع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، رميح الرميح، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك لم، في لندن عقدًا لدعم مشروع IMOCares، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العمل المشترك ودعم الجهود المشتركة مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق ودعم البلدان النامية، بما يعزز التنمية البحرية ويسهم في بناء القدرات للدول الأعضاء في المنظمة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تكنولوجيا متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
كما يشمل المشروع الذي يمتد على هاكثون عالمي للتكنولوجيا البحرية ومؤتمر علمي وورش عمل متخصصة وبحوث ودراسات حول الابتكار في التقنيات البحرية ونشرات وتقارير دورية حول واقع القطاع البحري. وفق “أخبار 24”.