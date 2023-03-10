ترحيب دولي وإقليمي بإعادة العلاقات بين المملكة وإيران

أعربت عدد من الدول اليوم (الجمعة)، عن ترحيبها بقرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.
ورحب البيت الأبيض بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، وأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة وإيران والصين، معرباً عن دعم مجلس التعاون لما ورد لتلك الخطوات التي تسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ودعم استقرارها ورخاء شعوبها.
وأبدت كل من سلطنة عُمان والعراق ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة وإيران والصين بعودة العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت المملكة في وقت سابق قبولها للمبادرة الصينية لعودة العلاقات مع إيران؛ يأتي ذلك تقديرًا لجهود الجانب الصيني وكذلك حرصًا على التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.