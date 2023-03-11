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جديد المحليات > “السياحة”: لا يشترط إقامة مُرافقي حامل التأشيرة السياحية بالخليج
11/03/2023   7:09 ص

“السياحة”: لا يشترط إقامة مُرافقي حامل التأشيرة السياحية بالخليج

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أكدت وزارة السياحة، أنه يمكن للقادم بغرض السياحة من حاملي تأشيرة الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي اصطحاب أقاربه من الدرجة الأولى، دون أن يُشترط حملهم للإقامة الخليجية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه يشترط أن يتقدم المُقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يُشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المُقيم.

وكانت الوزارة، قد أعلنت اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة من المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفق “أخبار 24”.

“السياحة”: لا يشترط إقامة مُرافقي حامل التأشيرة السياحية بالخليج

جديد المحليات
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