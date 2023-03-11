جولات “كسر عظم” في أول يوم لـ”البلوت.. لعبة السعوديين الأشهر”

في الوقت الذي انطلقت فيه مسابقة لعبة “بطولة البلوت”، بمشاركة أكثر من 2000 متسابق، شهد اليوم الأول من البطولة، إقبالاً لافتاً وسط أجواء اتسمت بالحماس، والمنافسة، في المسابقة التي تقام على نظام “صكة واحدة”.
وعبّر عدد من اللاعبين لـ”أخبار 24 “، عن حماسهم وسعادتهم للمشاركة في اليوم الأول للبطولة، التي تعد إحدى الألعاب الشهيرة والمحببة، وذات الانتشار الواسع بين أبناء المملكة خاصة ودول المنطقة عامة، وإن حملت أسماءً محلية مختلفة؛ لافتين إلى أن هذه اللعبة تعد لعبة “حظ”؛ لكنها تتطلب المهارة، والمجازفة بالوقت نفسه.
ويكشف ماجد السيحاني بعد أن همَّ بمغادرة ميدان اللعبة، عن مشاركته للمرة الأولى، وأن التنظيم عالي المستوى هو أبرز ما لفته، بينما لم يُخفِ طموحه بالتأهل والفوز في النهائيات، بصرف النظر عن “صرامة الحكَّام”، في تطبيق قوانين اللعبة، دون محاباة أو مجاملة لأحد أياً ما كان.
وتتألف اللعبة من فريقين، يمثل كل فريق لاعبان اثنان، وتحتوي عملية اللعب فيها على 32 ورقة، تبدأ من ورقة رقم 7 وتنتهي بورقة الإكّه A في “الصن”، بينما تبدأ بالولد ومن ثم الـ9، تليها الإكّه A، في حال كان نوع اللعب “حكماً”، ويُحقق أحد الفريقين الفوز، بالحصول على نقاط 152 بنطاً؛ وفق القوانين العامة لها.
وبالعودة للمسابقة، فتجدر الإشارة إلى أن جوائزها تصل إلى 600 ألف ريال، حيث ينال الفائز الأول الجائزة الكبرى التي تبلغ 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 200 ألف ريال، والفائز الثالث على 100 ألف ريال.
وتعد هذه المسابقات من الفعاليات الجماهيرية المندرجة ضمن أنشطة تقويم الرياض المتنوعة، التي تقام على مدار العام بأماكن ترفيهية متعددة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.