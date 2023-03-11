تحذيرات من أتربة مثارة بالرياض.. و”الأرصاد” تُصدر تنبيهات بأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، لتوخي الحيطة والحذر جراء تأثر أجزاء من منطقة الرياض تحديداً العاصمة والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات بأتربة مثارة اليوم (السبت) حتى الساعة (12:00) ظهراً.
وأشارت المديرية إلى أنه يجب عند هبوب الرياح البقاء في مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة، والحذر عند المرور بجوار الأعمدة والأجسام المعلقة كاللوحات وغيرها.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 2 ظهراً. وفق “أخبار 24”.
ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً.
ولفت إلى أن مناطق القصيم وعسير والباحة وحائل ونجران والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والجوف وتبوك ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وضباباً وتساقط البرد حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.