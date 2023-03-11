نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سكني”: امتلاك الأسرة 3 سيارات لا يؤثر على الدعم
11/03/2023   7:12 ص

“سكني”: امتلاك الأسرة 3 سيارات لا يؤثر على الدعم

+ = -
807

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن السيارات التي تمتلكها الأسرة بما لا يتجاوز ثلاث سيارات لا تؤثر على حصولها على الدعم السكني.

وبيّن البرنامج، أنه يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب، على أن يعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لديها أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.

ولفت عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أنه لا يحتسب ضمن الأصول السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي، والأرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل. وفق “أخبار 24”.

“سكني”: امتلاك الأسرة 3 سيارات لا يؤثر على الدعم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253805.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.