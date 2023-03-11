طقس اليوم.. أمطار رعدية على معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
وأضاف أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و31 درجة بجدة، و18درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.