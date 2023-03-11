أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، التابعة للخطوط الجوية السعودية، أنها وقعت اتفاقًا مع شركة ليوناردو المتخصصة في صيانة الطائرات الهليكوبتر.
وأوضحت الشركة أنها ستكون أول مركز معتمد لشركة ليوناردو في المملكة لصيانة طائرات الهليكوبتر.
وأبانت أن هذا الاتفاق سيُسهم في تطوّر منظومة الطيران في المملكة، ويمكّن المشغلين في المملكة والمنطقة من إنجاز أعمالهم بكفاءة وأمان.
تفخر #السعودية_لهندسة_وصناعة_الطيران بأنها ستكون أول مركز صيانة معتمد لشركة ليوناردو في المملكة. حيث سيُسهم تقديم خدمات صيانة طائرات الهليكوبتر في تطوّر منظومة الطيران في المملكة، ويمكّن المشغلين في المملكة والمنطقة من إنجاز أعمالهم بكفاءة وأمان. pic.twitter.com/1CmjEy8MiY
— SAEI (@SAEIMEDIA) March 9, 2023
وفق “أخبار 24”.