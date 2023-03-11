العلم السعودي.. “خطٌ أحمر” و”بروتوكول” لا يقبل الزلل

تحتفل المملكة اليوم السبت 11 مارس بيوم العلم، الذي يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الحالي، بدلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.
وعلم المملكة العربية السعودية، له أطر تحدد استخداماته، ونطاقات ترسم وجوده في المناسبات الملكية والرسمية المختلفة. وفي حين يسلط الدليل الإرشادي الضوء على العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، يبرز بعض العوامل التي تضبط عملية استخدام علم المملكة، ويحظر بعض التصرفات، كرفع أي علم في وضع أعلى منه، ويستثنى من ذلك حفلات توزيع الميداليات أثناء البطولات الرياضية. ويحظر الدليل رفع العلم بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف وتنكيسه، وعدم ملامسة أي شي أدنى منه سواء كانت الأرض أم الماء أم طاولة وما مثلها.
مكان الشرف
ووفق بروتوكول العلم فإنه عند رفع أعلام أخرى إلى جانب علم المملكة ترفع الأخرى على سوارٍ منفصلة مساوية في الارتفاع لسارية علم المملكة، بحيث تكون بذات حجمه، بينما يحظر أن تكون أعلام الدول الأخرى أكبر حجماً من علم المملكة.
أما إذا رُفع علم المملكة في أراضيها مع أعلام الدول الأخرى، فيعتمد موضعه على العدد الكلي للأعلام المرفوعة، بحيث إذا لم يكن بجانبه إلا علم واحد أو راية واحدة، فيجب أن يُرفع في مكان الشرف على يمين المبنى، بينما إذا كان عدد الأعلام زوجياً فيجب أن يكون في الوسط باتجاه اليمين، والبقية حسب الترتيب البروتوكولي للدول، بينما عند رفعه مع الأعلام أو الرايات الأخرى، فيجب أن يكون في المنتصف والبقية حسب الترتيب البروتوكولي للدول.
وفي حال كانت السواري على الجانبين، يوضع علم المملكة على السارية الأولى لكل جانب، الأقرب إلى المدخل من الجهتين، بينما في حالة وضعه بشكل متقاطع مع علم أو راية أخرى، فيكون علم المملكة على يسار الناظر، وتكون السارية أو عود العلم أمام سارية العلم الآخر، فيما إذا رفع مع الأعلام والرايات المحلية أو التجارية، فيجب أن يكون على السارية الأعلى، أما في حال رفعه مع أعلام الدول الأخرى، فيتم ترك سارية العلم الأطول خالية واتباع البروتوكول بالنسبة لباقي الأعلام بحيث تكون بنفس الارتفاع.
العلم الأجنبي
ويشرح الدليل قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة، بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة، إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، مع اشتراط الحصول على إذن من وزارة الداخلية. كما يجب أن يكون العلم مصحوباً بالعلم الوطني ومتناسباً معه في المقاس، وأن يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل.
الرفع على السارية
ويتطلب رفع العلم على السارية، بحسب ما حدده الدليل الإرشادي، استخدام الحجم والمادة والنوعية والأبعاد الملائمة لعلم المملكة عند رفعه، مع وضعه في أعلى نقطة وشد الحبل المرفوع بإحكام، مع جواز رفعه على المباني الخاصة وخلال الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة، ويعلق أفقياً على مستوى أعلى من الخطيب والحضور.
ويُشترط أداء التحية العسكرية للعلم الوطني، والعلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين من قبل العسكريين، في حال مرور العلم، أو الاستعراض العسكري، أو أخذ مكانه في الاستعراض، أو أثناء رفعه من على السواري، وعلى كل من يمر بالمكان أن يقف احتراماً للعلم لحين انتهاء مراسم رفعه.
أما المواطنون الحاضرون لمراسم رفعه أو عزف النشيد الوطني، فعليهم الوقوف بثبات مواجهة للعلم لحين انتهاء المراسم، وفي حال رفع أعلام القطاعات العسكرية مع العلم الوطني، فيكون حجم علم المملكة 100 *150 سم، وبقية أعلام القطاعات 80*120 سم.
مخالفات الاستخدام
ووفقاً للبروتكول، يحظر رفع علم باهت اللون أو في حالة سيئة، أو عندما يصبح قديماً، فلا يمكن استعماله، إنما يتم إتلافه من الجهة التي تستعمله، ويجب ألا يستخدم كأداة لربط أو حمل شيء ما، مع حظر استعماله كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في النظام، إلى جانب حظر استخدامه كمادة تجارية بأي شكل كان، ويُمنع وضعه أو طبعه على أجساد الحيوانات، وعدم حفظه في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه.
وتضمنت المحظورات استخدامه بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها، مع عدم تثبيته أو شده على السارية، بل يكون دائماً واقفاً وحر الحركة، وعدم تضمين أي عبارات أو شعارات أو رسومات عليه، والامتناع عن تزيين أطرافه، أو وضع إضافات عليه بأي صورة كانت، وكذلك يُحظر دمغه بأي شعار، إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة (السيفين والنخلة) في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.
تطبيقات العلم
وطبقاً للدليل، فإنه عندما يكون علم المملكة معلقاً بشكل عمودي يجب أن يكون الشهادة والسيف رأسية قراءتها من الأعلى إلى الأسفل.
وضع السيارة
عندما يكون خادم الحرمين الشريفين في سيارته، يُرفع العلم الخاص به فوق المقدمة اليسرى للسيارة، وعلم المملكة فوق المقدمة اليمنى لها، بينما عندما يكون خادم الحرمين مصطحباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العلم الخاص به على المقدمة اليمنى للسيارة، وعلم الضيف الأجنبي على المقدمة اليسرى للسيارة، وفي حالة إنابة من يرافق الضيف الأجنبي، يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى، وعلم المملكة على المقدمة اليسرى للسيارة.
السفن والقطع البحرية
ومن مضامين الدليل، اعتلاء علم المملكة السفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار، أثناء وجودها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبها، وعند دخولها أي ميناء أو خروجها منه، وعند مرورها بمرأى من سفينة أخرى، أو ميناء، أو مناورة، وبناء على طلب أي سفينة حربية، وكذلك إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أي علامة أو إشارة مميزة، كما يرفع على القطعة البحرية في طرف الذراع المائل بسارية المؤخرة، وكذلك في القطع البحرية التجارية أو الحربية الأجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعلى سفن الملاحة الداخلية في آخرها باستمرار طول اليوم. وفق “أخبار 24”.
بيرق العرضة
وللعرضة السعودية بعض من التفاصيل التي احتواها الدليل الإرشادي، كأن يبلغ متوسط طول بيرق العرضة 3 أمتار، ويكون باللون الأخضر، ويُطرز رسم الشهادة والسيف بخيوط ذهبية، وأن تكون في قمة السارية قبة ذهبية تعلوها حربة ثلاثية الأسنة، وتتدلى منها عدة سلاسل، ولا يزيد طول السارية على 4 أمتار، ليسهل حملها أثناء العرضة، فيما يرتدي حامل البيرق حزاماً لتثبيت قاعدته، ويقف في صف مؤدي العرضة ويحمل السارية بشماله ويضع العلم على كتفه اليمنى.
الأعلام الأخرى
وللأعلام الأخرى وضعيتها الخاص، إذ يتطلب الأمر أن يتم وضع العلم الوطني ضمن الأعلام السعودية الأخرى التابعة مثلاً لوزارتَي الداخلية والحرس الوطني، في زاوية الأعلام ويشكل ثلث نسبتها.