يسهم باستقرار المنطقة .. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ مما يسهم في استقرار المنطقة ككل، مضيفًا أن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشفافية كاملة.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي: إن جمهورية مصر تُقدّر هذه الخطوة الهامة، وتُثمّن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم. وفق “أخبار 24”.