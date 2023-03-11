شارك وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، منسوبي التعليم انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم، والذي يوافق اليوم (السبت) 11 مارس، إذ قام برفع العَلم السعودي؛ بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام على السارية المخصصة له أمام مبنى وزارة التعليم بمصاحبة النشيد الوطني السعودي.
وأوضحت الوزارة أنها تحتفي بكافة قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، إذ أطلقت مبادرة: “تحية العَلم” لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ولمدة 5 أيام.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية؛ لتعزيز قيمة العَلم الوطني لدى الطلاب والطالبات، والتأكيد على أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة الخفاقة، والتي تشكّل رمزية تستدعي كل معاني وقيم الوفاء والانتماء، والولاء والاعتزاز والوحدة.
ويُعتبر الاحتفاء بيوم العلم، والذي يوافق 11 مارس من كل عام، تذكرة باليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود العَلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم.
وفق “أخبار 24”.