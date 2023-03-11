كيف رأت الصحافة الأجنبية نبأ عودة العلاقات بين المملكة وإيران؟

تناولت صحف ووكالات أنباء عالمية، بالرصد والتحليل، الاتفاق بين المملكة وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية، عقب 7 سنوات من انقطاعها، وفي هذا التقرير نستعرض كيف تناولت هذه الصحف والوكالات الخبر.
عودة غير متوقعة
وصف موقع هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي”، نبأ عودة العلاقات بغير المتوقع، مبينة أن الجانبين اتفقا على عودة العلاقات بعد 7 سنوات من الخلاف.
دول قد تتأثر بعودة العلاقات بين المملكة وإيران
أشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن الاتفاق على عودة العلاقات بين المملكة وإيران، قد يؤثر إيجابيا على عدد من الدول مثل اليمن، وسوريا، ولبنان.
وساطة صينية
فيما نوه موقع قناة سي إن إن الأمريكية إلى الوساطة الصينية في اتفاق عودة العلاقات، وأبرزت ذلك في عنوان خبرها.
ووصفت الاتفاق بكونه لحظة غيرت قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، مؤكدة على أن توقيت الإعلان كان مفاجئًا، لكن الاتفاق كان متوقعًا، ومشددة على أن المحادثات جرت منذ عامين لإعادة العلاقات.
عصر ما بعد أمريكا في الشرق الأوسط
فيما عنون موقع ” vox” تحليله عن الاتفاق بين المملكة وإيران على عودة العلاقات بـ “لماذا تسعى الصين إلى عودة العلاقات بين الرياض وطهران”. وفق “أخبار 24”.
ووصف الموقع الاتفاق بعصر ما بعد أمريكا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن النفوذ الأمريكي قد بدأ في التآكل لعقود من الزمان، من الامتداد المدمر لما بعد 11 سبتمبر إلى دبلوماسية المعاملات للرئيس دونالد ترامب.