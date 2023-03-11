بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بيوم “العلم”

تحتفل منطقتا بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد، اليوم (السبت)، بالراية الخضراء التي تمتد قيمتها منذ ثلاثة قرون، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم “العلم” .
ويشارك تقويم الرياض الاحتفال براية التوحيد عبر العديد من الفعاليات المميزة في المناطق الترفيهية، ومن بينها عروض الدرون والألعاب النارية، والأعلام التي تُزين الزوايا والشاشات وكافة الأرجاء، وفرق شعبية متنوعة تُحيي المناسبة الوطنية بإشاعة مظاهر الفرح والفخر.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بأن يكون 11 مارس من كل عام يوم “العلم”، وتم اختيار هذا اليوم بالتحديد لكونه يمثل حدثا تاريخيا، هو 11 مارس 1937، وهو اليوم الذي أُقر فيه العلم بشكله الحالي.
وفق “أخبار 24”.