أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن يوم العَلَم مناسبة للتذكير بمنة الله على شعب المملكة بهذه الدولة المباركة، التي اختارت رايتها راية التوحيد والرسالة.
وأوضحت أنه يحق لكل سعودي ينتسب لهذه الدولة، أن يعتز بذلك، وأن يشكر الله على هذه النعمة، ومن ثَم السعي في ظل قيادته إلى أن تظل هذه الدولة المباركة شامخة عزيزة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا باعتبار 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا للعلم يحمل اسم “يوم العَلَم”، وذلك تقديرًا لقيمة العَلَم الوطني التاريخية. وفق “أخبار 24”.