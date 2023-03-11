مفتي موريتانيا يشكر المملكة على هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة

قال المفتي العام لموريتانيا الشيخ أحمد ولد المرابط: إن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصاحف الشريفة، ليست هدية لبلاده فحسب، بل لكل المسلمين بالعالم.
وأعرب مفتي موريتانيا، خلال تصريح له، بأن هذه الهدية جاءت بالوقت المناسب للشعب الموريتاني، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على جهودهم الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما أعرب عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، على اهتمامه ومتابعته لإيصال هذه المصاحف للبلاد.
ولفت إلى أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب، لا سيما أن موريتانيا تشهد في الوقت الحالي شحًا في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف. وفق “أخبار 24”.
تسلمت موريتانيا هدية خادم الحرمين الشريفين، والبالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية.