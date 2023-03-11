“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (السبت)، إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية، والتي تهدف لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو، بتوفير مكان للعمل ومكائن واستشارات من خبراء مختصين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أنه تم إطلاق الإستراتيجية خلال ملتقى “بيبان 2023” المقام بالرياض خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أنها ستعمل على دراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمه، ومقارنة المعايير المحلية بنظيراتها الدولية، مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص.
ولفت إلى أن الإستراتيجية تستهدف تأسيس مجموعة من مسرعات وحاضنات أعمال صناعية خلال السنوات الثلاث، وبناء بيئة صناعية تمكن رواد الأعمال من تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن الحاضنة ومسرعة الأعمال توفر للمستثمر مساحات عمل، ومكائن، وتوجيهًا من خبراء بالقطاع، وتسهيل المعوقات، وتحفيز الابتكار، ومساعدته في إيجاد الحلول التمويلية والتأهيل.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن تصميمًا تفصيليًا ونموذجًا تشغيليًا للمسرعات وحاضنات الأعمال، وإطلاقًا تجريبيًا لمسرعة وحاضنة أعمال لاستقطاب من 10 إلى 20 رائد أعمال صناعيًا، ودعمهم ولتحفيز الصناعة المحلية، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن شروط التقديم قريبًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أبرز الحاضنات المنطلقة من الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ستشمل حاضنة ممكنة للتسوق، وستركز على مساعدة رواد الأعمال للتسوق لمنتجاتهم ووضع حلقة وصل ما بين الشركات الناشئة ونظيراتها ذات الصلة، المسرعة المتخصصة بالقطاع لتوفر خبرة قطاعية كبيرة من فريق وشبكة من الشراكات والتركيز على التوجيه والتدريب وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى حاضنات متخصصة بالأبحاث تعتمد على تطوير الأفكار البحثية، وتحويلها إلى منتجات.