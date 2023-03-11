إطلاق هُوِيّة برنامج ضمان التمويل “كفالة”

دشّن رئيس المجلس الإشرافي لبرنامج ضمان التمويل “كفالة”، الدكتور فهد الشثري ومحافظ الهيئة العامة (منشآت) سامي الحسيني، هُوِيّة برنامج ضمان التمويل “كفالة” الجديدة.
وتعمل هُوِيّة برنامج ضمان التمويل “كفالة”، الجديدة على تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي من خلال التكامل مع جميع البنوك التنموية بالمملكة، ضِمن فعاليات ملتقى “بيبان 23”.
وخلال الفعاليات، تم تكريم 14 جهة تمويل، ساهمت، في ضمان أكثر من 18 ألف منشأة ومحفظة حيث بلغت ضمانات التمويل القائمة 30 مليار ريال وارتفعت نسبة التمويل المضمون من كفالة لأكثر من 12% من إجمالي التمويل الممنوح من قِبل جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. وفق “أخبار 24”.
وتم توفير أكثر من 1.7 مليون وظيفة جديدة نتيجة توسُّع أعمال تلك المنشآت، إذ ساهمت البرامج المدعومة من البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني، لتقديم الضمانات والتمويل الصادر عن طريق برنامج كفالة لاستمرارية الأعمال ورفع نسبة التوطين.