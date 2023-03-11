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جديد المحليات > الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو جميع المناطق
11/03/2023   10:02 م

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو جميع المناطق

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اكتست ميادين وشوارع المملكة بالأخضر، لون علم المملكة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم العلم، والذي يعكس الثقافة السعودية وتاريخها، إلى جانب ما يزرعه من روح وطنية في نفوس المواطنين.

ويعكس يوم العلم، والذي يُحتفل به للمرة الأولى، بعد إصدار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا باعتبار 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا للعَلَم، يحمل اسم “يوم العَلَم”، وذلك تقديرًا لقيمة العَلَم الوطني التاريخية.

جدة تتزين بالأخضر

وتزينت مختلف شوارع وميادين محافظة جدة؛ باللون الأخضر، ابتهاجًا بهذه المناسبة، حيث عبّر المواطنون عن الفرحة الغامرة بيوم العلم، والذي يرسخ مكانة المملكة وأمجادها على مر العصور. وفق “أخبار 24”.

جدة

الأطفال يحتفلون

وكعادة منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، حرصت على المشاركة باحتفالات يوم العلم، وذلك من خلال إتاحة الدخول للمنطقة مجانًا، لتكتسي أرجاؤه بألوان أعلام المملكة، وبالأخص في أيادي الأطفال وصغار السن.

كما اكتست بعض مكونات منطقة البوليفارد بألوان علم المملكة، في مشهد عكس الروح الوطنية لشعب المملكة واعتزازهم بالمناسبة الوطنية.

احتفالات يوم العلم

احتفالات يوم العلم

احتفالات رسمية

ولم يكن الظهير الشعبي وحده من شارك في الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة، ولكن امتدت لتشمل مباني الإمارات والمحافظات، كما شهدت وزارات مختلفة احتفالات رسمية بيوم العلم، في مشاهد أبرزت الروح الوطنية، وعكست ثقافة السعودية.

احتفالات يوم العلم

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الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو الشوارع والميادين

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو الشوارع والميادين

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو الشوارع والميادين

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو الشوارع والميادين\

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو الشوارع والميادين

الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو جميع المناطق

جديد المحليات
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