الأخضر يزين المملكة.. احتفالات يوم العلم تكسو جميع المناطق

اكتست ميادين وشوارع المملكة بالأخضر، لون علم المملكة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم العلم، والذي يعكس الثقافة السعودية وتاريخها، إلى جانب ما يزرعه من روح وطنية في نفوس المواطنين.
ويعكس يوم العلم، والذي يُحتفل به للمرة الأولى، بعد إصدار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا باعتبار 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا للعَلَم، يحمل اسم “يوم العَلَم”، وذلك تقديرًا لقيمة العَلَم الوطني التاريخية.
جدة تتزين بالأخضر
وتزينت مختلف شوارع وميادين محافظة جدة؛ باللون الأخضر، ابتهاجًا بهذه المناسبة، حيث عبّر المواطنون عن الفرحة الغامرة بيوم العلم، والذي يرسخ مكانة المملكة وأمجادها على مر العصور. وفق “أخبار 24”.
الأطفال يحتفلون
وكعادة منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، حرصت على المشاركة باحتفالات يوم العلم، وذلك من خلال إتاحة الدخول للمنطقة مجانًا، لتكتسي أرجاؤه بألوان أعلام المملكة، وبالأخص في أيادي الأطفال وصغار السن.
كما اكتست بعض مكونات منطقة البوليفارد بألوان علم المملكة، في مشهد عكس الروح الوطنية لشعب المملكة واعتزازهم بالمناسبة الوطنية.
احتفالات رسمية
ولم يكن الظهير الشعبي وحده من شارك في الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة، ولكن امتدت لتشمل مباني الإمارات والمحافظات، كما شهدت وزارات مختلفة احتفالات رسمية بيوم العلم، في مشاهد أبرزت الروح الوطنية، وعكست ثقافة السعودية.
الأخضر يزين #المملكة.. احتفالات #يوم_العلم تكسو الشوارع والميادين
تصوير: نشمي القحطاني https://t.co/Ym7hbhjQQf pic.twitter.com/HmbjQ2B5Mx
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 11, 2023
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جانب من احتفالات أهالي #عنيزة بـ #يوم_العلم على وقع الأهازيج الوطنية حاملين الأعلام https://t.co/nsvgqwXEfJ pic.twitter.com/HYAGjFTYHQ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 11, 2023
بالأعلام والسيارات.. مواطنو #عسير كباراً وصغاراً يخرجون للاحتفال بـ #يوم_العَلَم
تصوير: آمال عليhttps://t.co/flB0g7bIml pic.twitter.com/Df9cS7tBjj
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 11, 2023
ساحة العدل بـ #الرياض تحتضن احتفالات المواطنين بـ #يوم_العلم وسط مشاعر الفرح
تصوير: فيصل بن أحمدhttps://t.co/YAV58tSttm pic.twitter.com/yuek0ETcIJ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 11, 2023