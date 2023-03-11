بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في عدد من المناطق وتحويلها لـ”مدرستي”

أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة تعليق الدراسة الحضورية غداً (الأحد)؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية.
وشمل التعليق، مكة المكرمة، والباحة، وجدة، والطائف، والنماص، والمهد بالمدينة المنورة، والقنفذة، وحائل وقررت الإدارات تحويل الدراسة إلى منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في تقريره اليومي أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل . وفق “أخبار 24”.