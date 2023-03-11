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جديد المحليات > الملك سلمان: الاحتفاء بيوم “العلم” يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية وبرمزيته التاريخية
11/03/2023   10:02 م

الملك سلمان: الاحتفاء بيوم “العلم” يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية وبرمزيته التاريخية

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت إن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر يوم 1 مارس الجاري أمرا ملكيا ليكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم “يوم العلم”.

وأوضح الأمر الملكي أن تخصيص هذا اليوم يأتي انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ المملكة منذ تأسيسها في عام 1139هـ. وفق “أخبار 24”.

الملك سلمان: الاحتفاء بيوم “العلم” يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية وبرمزيته التاريخية

جديد المحليات
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