لعامين متتاليين، جالت إحدى المروحيات “الهليكوبتر” من طراز “أيرباص H125” لشركة الطائرات المروحية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تحمل العلم السعودي، الذي يعتبر الأضخم من نوعه، وقدمت عروضاً جوية شملت الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.
وأبدى قائد الطائرة، اللواء الطيار متقاعد ناصر بن عفيف، لـ”أخبار 24″، اعتزازه وتشرفه بحمل راية الوطن الغالية، في سماء ثلاث مدن، في خطوةٍ تعمل على تعزيز الوطنية في نفوس أبناء الوطن، من خلال فخرهم براية بلادهم الغالية.
وقال اللواء بن عفيف “أنا فخور بحملي راية بلادي الغالية في طائرتي. ومهما قدمنا لهذا الوطن فلا يكفيه. وطننا يستحق المزيد منّا. أنا أشعر بسعادة غامرة بهذه التجربة التي لقيت انتشاراً كبيراً بين أبناء الوطن. هذه الفعاليات تسهم في رفع الحس الوطني لدى الجميع، وهذا ما نستهدفه من هذه الفعالية”.
وكشف قائد المروحية، عن تفاصيل العلم الضخم، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 2000 متر مربع، بطول 73 مترا، وعرض 27 مترا، ووزن إجمالي يبلغ 250 كيلوجراما.
ولفتت العروض الجوية الحاملة للراية السعودية، التي قدمها اللواء بن عفيف، أنظار السعوديين، وانتشرت على نطاقٍ واسع، وهو ما يترجم إحدى صور فخر السعوديين بالعلم، وبوطنهم الغالي.
واليوم الحادي عشر من مارس يصادف “يوم العلم” في المملكة، وهي مناسبة تم تخصيصها بأمرٍ ملكي، بهدف استذكار تاريخ ومورث الدولة العريق، والفخر بتوحيدها صفاً واحداً، منذ مئات السنين وحتى هذا الوقت الحاضر.
حمل عَلَمًا مساحته “2000” متر.. قائد الطائرة لـ”#أخبار24“: فخور “براية بلادي”#يوم_العلم 🇸🇦https://t.co/PPLe6F1fuC pic.twitter.com/ITxNNi5R3L
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 11, 2023