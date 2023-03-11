“بيبان 23” يناقش التوسع في التصدير واستفادة الشركات الناشئة منه

يواصل ملتقى “بيبان 23″، فعالياته لليوم الثالث، عبر مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية.
وسيتضمَّن المسرح، الرئيسي جلسة حوارية حول التمويل واستقطاب الموهبة، وكيفية مساهمة التقنية بالتغيير الجذري في الخدمات المالية، وجلسة حوارية تتناول التوسع في التصدير وكيفية استفادة الشركات الناشئة منها.
كما يشهد مسرح باب التجارة الإلكترونية، عدداً من الجلسات؛ ومنها “دور الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد التجارة الإلكترونية”، وجلسة بعنوان “خبرة الناس في الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وجلسة بعنوان “أثر التجارة الإلكترونية على الاستدامة”.
كما يحتضن مسرح بيبان talks، مجموعة من الجلسات؛ مثل “سياحة المغامرات في المملكة”، و”إدارة مسرعة ناجحة للشركات الناشئة”، و”تحليل البيانات ومستقبل الرياضة”، و”لمحة عن اللياقة البدنية للمرأة في المملكة”، و”تمكين الجيل القادم ليكون أكثر استدامة”.
ويشهد الملتقى مراحل تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الاستشارية التي يقدمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وحفل التخرج لبرنامج شركة HRD Antwerp.
وفق “أخبار 24”.