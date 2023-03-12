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جديد المحليات > رئيس “الترفيه” يبارك لأبطال مسابقة “البلوت” وإعلان أسماء الفائزين بمهرجان العود
12/03/2023   7:18 ص

رئيس “الترفيه” يبارك لأبطال مسابقة “البلوت” وإعلان أسماء الفائزين بمهرجان العود

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أعرب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن مباركته للفائزين في مهرجان العود والفائزين بالمركزين الأول والثاني من نهائي مسابقة البلوت.

وتضمّنت قائمة الفائزين في مهرجان العود، الهواة سعود بن نايف وعبدالرحمن الحربي من المملكة وجوزيف روحانا من لبنان، والمحترفين مهند طلال من السعودية وكنان إدناوي ومحمد جسري من سوريا، والعازافات شهد هشام من مصر وإسلام الدريدي من تونس وآمال ميناء من العراق.

فيما فاز بالمركز الأول في نهائي مسابقة البلوت فريق همام الحربي وحماد العنزي من المملكة، وبالمركز الثاني فريق أحمد العامري وعمر العامري من دولة الإمارات. وفق “أخبار 24”.

رئيس “الترفيه” يبارك لأبطال مسابقة “البلوت” وإعلان أسماء الفائزين بمهرجان العود

جديد المحليات
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