رئيس “الترفيه” يبارك لأبطال مسابقة “البلوت” وإعلان أسماء الفائزين بمهرجان العود

أعرب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن مباركته للفائزين في مهرجان العود والفائزين بالمركزين الأول والثاني من نهائي مسابقة البلوت.
وتضمّنت قائمة الفائزين في مهرجان العود، الهواة سعود بن نايف وعبدالرحمن الحربي من المملكة وجوزيف روحانا من لبنان، والمحترفين مهند طلال من السعودية وكنان إدناوي ومحمد جسري من سوريا، والعازافات شهد هشام من مصر وإسلام الدريدي من تونس وآمال ميناء من العراق.
فيما فاز بالمركز الأول في نهائي مسابقة البلوت فريق همام الحربي وحماد العنزي من المملكة، وبالمركز الثاني فريق أحمد العامري وعمر العامري من دولة الإمارات. وفق “أخبار 24”.
أبارك للفائزين بالمركز الأول في نهائي مسابقة البلوت فريق همام الحربي وحماد العنزي .. وللمركز الثاني أشقائنا من دولة الإمارات فريق أحمد العامري وعمر العامري 👏❤️#تقويم_الرياض pic.twitter.com/IUvlXHlzUa
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 11, 2023
بالتعاون مع هيئة الموسيقى وبحضور لجنة تحكيم من الأفضل في العالم نبارك للفائزين في مهرجان العود 👏❤️
الهواة
1 سعود بن نايف🇸🇦
2 عبدالرحمن الحربي🇸🇦
3 جوزيف روحانا🇱🇧
المحترفين
1 مهند طلال🇸🇦
2 كنان إدناوي🇸🇾
3 محمد جسري🇸🇾
العازفات
1 شهد هشام🇪🇬
2 إسلام الدريدي🇹🇳
3 آمال ميناء🇮🇶 pic.twitter.com/LsPwwRw07b
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 12, 2023