3 حالات يطوى خلالها العلم السعودي

بيّن الدليل الإرشادي لاستخدام العلم السعودي الذي أصدرته وزارة الثقافة قبل يومين، الحالات التي يُطوى خلالها العلم السعودي، موضحاً الخطوات التي يجب اتباعها عند طي العلم.
ولفت الدليل إلى أنه يمكن طي العلم في حالة الانتهاء من مهمة أو مناسبة رسمية، أو عند إنزاله؛ بحيث لا يتدلى أي طرف من أطرافه ويلامس الأرض مع وضعه في مكان مناسب، كما يُطوى العلم بحيث تظهر الشهادتان في الأعلى والسيف على الوجه الآخر.
وتضمنت خطوات طي العلم السعودي، طيّه من منتصف طوله، ثم طيه مرة أخرى من المنتصف، ويُطوى الربعان الأعلى والأسفل من الجزء المتبقي للخلف، ثم يُطوى الجزء المتبقي من المنتصف.
وفق “أخبار 24”.