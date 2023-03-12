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جديد المحليات > وزير الحج لمقيمي دول الخليج: العمرة بتأشيرة زيارة وبدون اشتراط مهنة
12/03/2023   7:16 ص

وزير الحج لمقيمي دول الخليج: العمرة بتأشيرة زيارة وبدون اشتراط مهنة

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أكّد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أنه أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أداء العمرة بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة وبدون اشتراط مهنة محددة.

وأوضح الربيعة أنه يمكن للمقيمين بدول مجلس التعاون وأقاربهم من الدرجة الأولى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بهذه الكيفية؛ بشرط توفر إقامة خليجية سارية (3 أشهر) وجواز سفر سارٍ (6 أشهر).

ولفت إلى أن هذه الفئات يمكنها التقديم لأداء العمرة عبر منصة (روح السعودية) برسوم 300 ريال للتأشيرة + رسم التأمين الطبي؛ حيث تتضمن صلاحيات التأشيرة: دخول متعدد أو مفرد وتأدية مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة كل مدن المملكة وزيارة المواقع التاريخية وحضور الأنشطة السياحية. وفق “أخبار 24”.

العمرة بتأشيرة زيارة وبدون اشتراط مهنة

وزير الحج لمقيمي دول الخليج: العمرة بتأشيرة زيارة وبدون اشتراط مهنة

جديد المحليات
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