“بنك المنشآت”: 10.5 مليار ريال تمويلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

خصص بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني 10.5 مليار ريال، للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم القطاع، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وضمان التمويل، والاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن بن محمد، إن “بنك المنشآت”، يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد أن أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن لها التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع البنك الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامُناً مع انضمام شركة الاستثمار الجريء التي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة.
كما تم إعلان انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” لمجموعة “بنك المنشآت”، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.