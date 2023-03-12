طقس اليوم.. أمطار غزيرة مع سيول وبرد ورياح مثيرة للأتربة بجميع المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.
وأضاف أن تلك الحالة ستشمل أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (28 درجة في مكة المكرمة، 29 درجة في المدينة المنورة وجدة، و26 درجة في الرياض والدمام، و20 درجة في أبها).