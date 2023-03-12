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جديد المحليات > باستثمار يبلغ 4 مليارات ريال.. إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية
12/03/2023   2:28 م

باستثمار يبلغ 4 مليارات ريال.. إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية

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أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية المتخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزارة أن المبادرة تستهدف دراسة وتحليل 10 آلاف مُنتج مُصنع محلياً ومستورد، وتحديد معايير تحديد الفرص في سلاسل القيمة المرتبطة بها، وبناء 100 فرصة استثمارية تفصيلية تشمل عدة قطاعات داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

وأضافت أن المبادرة تستهدف أيضاً توطين سلاسل الإمداد المحلية وإتاحة أكثر من 600 فرصة استثمارية لرواد الأعمال، وإجمالي حجم استثمارها المتوقع 4 مليارات ريال، وتطوير آليات دراسة سلاسل الإمداد المحلية، والإسهام في رفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي، وحل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد من خلال تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانات المساعدة التي تتيح لها الدخول في سلاسل الإمداد.

وأبانت أن أهداف المبادرة تشمل أيضا تعزيز إمكانية الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع استهداف زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة؛ مشيرة إلى أنها تستهدف توقيع 100 اتفاقية مع مستثمرين مُحتملين للفرص الاستثمارية التي ستعمل عليها المبادرة بإجمالي 100 فرصة استثمارية. وفق “أخبار 24”.

باستثمار يبلغ 4 مليارات ريال.. إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية

جديد المحليات
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