“وقاء”: 6 خطوات لمنع وصول الطيور البرية للحظائر

قدم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إرشادات لضمان منع وصول الطيور البرية والمهاجرة إلى حظائر الدواجن ومستودعات الأعلاف.
ونصح بإحكام إغلاق مستودعات الأعلاف، ومنع تسريبات المياه حول الحظائر وإزالة أي تجمعات للمياه بالمشروع، وعدم ترك أي بقايا للأعلاف حول الحظائر، وإزالة أية أشجار أو حشائش حول الحظائر أو مناطق الإنتاج، واستخدام الطرق المناسبة لطرد الطيور، وعدم السماح لها بالهبوط في محيط المشروع.
وشدد على إصلاح الشقوق والفتحات بحظائر الدواجن ومستودعات الأعلاف وإزالة أي أعشاش للطيور في مباني الحظائر أو مناطق الإنتاج. وفق “أخبار 24”.