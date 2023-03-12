ارتفاع أرباح أرامكو 46% وتوزيع 73 مليار ريال على المساهمين

أعلنت شركة الزيت العربية “أرامكو” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022.
وأوضحت الشركة أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو والتي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.
وكشفت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 46.5% في 2022، إلى نحو 604.01 مليار ريال (161.07 مليار دولار)، مقابل 412.4 مليار ريال (109.97 مليار دولار) في 2021.
وقالت “أرامكو” إن هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل في عام 2021.
وأوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.
من جهته قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن عام 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة على الصعيدين المالي والتشغيلي، مبينا أن أرامكو السعودية حققت أداءً ماليًا قياسيًا في عام 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بالعام السابق.
وأكد الناصر أن الشركة ستستمر في استراتيجيتها طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة، متوقعا أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.
وأضاف أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق، مبينا أن أرامكو السعودية شرعت في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتها على المشاريع الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18.0% لتصل إلى 141.2 مليار ريال سعودي. وفق “أخبار 24”.