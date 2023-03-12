“الأمن الغذائي” تدعو 313 مرشحا لشغل وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

دعت الهيئة العامة للأمن الغذائي 313 مرشحاً ممن اجتازوا المرحلة الأولى لشغل 25 وظيفة بنظام الوظائف المؤقتة للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.
وأضافت أن إجراء المقابلات سيكون اعتبارا من السبت المقبل ولمدة 4 أيام بمبنى الإدارة العامة، حي الرحمانية، طريق الملك فهد، مشددة على المرشحين بضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية “للمطابقة”، وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية.
كما شددت على إحضار أصل المؤهل والسجل الأكاديمي، ويشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة “للمطابقة”، بجانب اختبار القدرة المعرفية “للمفاضلة”، واختبارات اللغة الإنجليزية في IELTS-TOFEL STEP.
وحثت المرشحين على الالتزام بالحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة، مضيفة أنه في حال عدم التقيد بالموعد المحدد سيتم الاعتذار عن إجراء المقابلة، موضحة أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.