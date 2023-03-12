“الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم عن يناير وفبراير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهري يناير وفبراير الماضيين.
وحثّت الهيئة على المسارعة في تقديم الإقرارات قبل نهاية يوم 15 مارس 2023م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
وأهابت بالمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، بالتواصل معها عبر وسائل التواصل المختلفة.
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته. وفق “أخبار 24”.