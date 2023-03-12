وصل سعر لوحة سيارة تحمل حرف ورقم (ط 1) اليوم (الأحد) إلى أكثر من مليوني ريال، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت قيمة اللوحة (ط 1) بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام.
فيما حققت اللوحة “ع 4” 525 ألف ريال، واللوحة “م م 22” 235 ألف ريال، في المزاد الذي يستمر لمدة يومين.
ودعت الإدارة العامة للمرور الراغبين في المشاركة في المزاد للدخول لحسابهم في منصة أبشر، ثم اختيار أيقونة “خدماتي”، ومنها “المرور، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واستعراض اللوحات المطروحة، والمزايدة عليها.
وفق “أخبار 24”.