الرياض تستضيف أول معرض للمنتجات التركية “ترك إكسبو 2023”

تستضيف الرياض أول معرض للمنتجات التصديرية التركية (ترك إكسبو 2023)، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري بمشاركة نحو 150 شركة تركية، وبرعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ونظيره التركي محمد موش.
ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لأول مرة بالمملكة، وسيضم في جنباته الكثير من المنتجات التقنية الصناعية، ومنتجات الجمال والتنظيف، والمنتجات المنزلية والأثاث، ومنتجات التعبئة والتغليف، ومنتجات الأزياء، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء، والأدوية والمنتجات الطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
ويعد المعرض الذي من المتوقع أن يزوره أكثر من سبعة آلاف زائر فرصةً كبيرةً للتواصل مع الشركات والمصنعين الأتراك.
وقال رئيس مجلس الإدارة المنسق لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول عادل بيليستر إن المملكة وتركيا اتخذتا العديد من الخطوات والمبادرات لتحسين العلاقات الثنائية بينهما مما أدى إلى تحقيق العديد من التطورات الإيجابية.
وأشار بيليستر إلى أن تركيا قد احتلت في عام 2019م المركز الحادي عشر على قائمة أكبر المصدرين إلى المملكة حيث بلغت حصتها 2.2% من إجمالي الواردات السعودية. وفق “أخبار 24”.