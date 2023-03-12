“أمازون السعودية” تعرض المنتجات المحلية في الاسواق العالمية

أعلنت أمازون السعودية إطلاق ميزة التسجيل العالمي الجديد لمساعدة شركاء البيع في المملكة على تنمية أعمالهم عالمياً.
وذكرت أن على كل بائع جديد في متاجرها إجراء عملية تسجيل فردية للسماح له بالبيع في المملكة وعلى المستوى العالمي، والارتباط بمئات الملايين من عملاء أمازون في دول مختلفة حول العالم.
وأضافت أنه يتوجب على البائعين الراغبين بالتسجيل التأكد من استيفاء عدة متطلبات التالية، منها عنوان بريد إلكتروني للنشاط التجاري أو حساب العميل على أمازون، ورقم هاتف يمكن الوصول إليه، ومستندات سارية لتعريف البائع (التحقق من الهوية يحمي شركاء البيع والعملاء)، وبطاقة الهوية الوطنية مثل بطاقة الهوية أو الإقامة السعودية سارية المفعول للمالك.
وأكدت أن هذا التسجيل سيوفر الفرصة لشركاء البيع المحليين لبيع علامات تجارية سعودية ومنها منتجات سعودية الصنع في العديد من متاجر أمازون العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وسنغافورة واليابان ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفتت، خلال ملتقى “بيبان 23″، إلى أن ذلك سيعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة أعمال تفتح فرص التوظيف للمواطنين، وتوفر الدعم الكافي لنمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح التسجيل العالمي لشركاء البيع إكمال عملية التسجيل والتحقق باللغة العربية أو الإنجليزية أو واحدة من 17 لغة أخرى متوفرة، من خلال عملية تسجيل بسيطة، وتدمج عملية التسجيل العالمي عمليات التسجيل الخاصة بالسوق، بما يتيح لشركاء البيع توفير الوقت والجهد بالتسجيل من خلال “منفذ” واحد لبيع المنتجات إلى ملايين العملاء في دول مختلفة حول العالم. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، وقعت أمازون السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تمكين عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مساعدة الكثير من رواد الأعمال على إنشاء أعمالهم اللوجستية الخاصة.