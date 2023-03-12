“HRD Antwerp” تطلق برنامجين لتصميم المجوهرات وتصنيف الألماس في المملكة

أعلنت شركة “HRD Antwerp”، اليوم (الأحد)، اعتزامها إطلاق برنامجي تصنيف الألماس وتصميم المجوهرات المعتمد في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري.
ويأتي القرار على ضوء، تخريج الدفعة الأولى من متدربي مقيمي الألماس المعتمدين في ملتقى بيبان 23، حيث تعد هذه البرامج الأولى من نوعها في المملكة وستقدم للطلاب فهماً شاملاً فيما يخص صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
وقالت الشركة إن خطة إدارة التعليم بالشركة لعام 2023 ستشتمل على برنامجين تعليميين: الأول تصنيف الألماس المعتمد، والثاني تصميم المجوهرات الرقمية، ما يتيح الفرصة للطلاب بالتخصص في المجالات التي يرغبون فيها.
وتشمل البرامج تصنيف 4Cs للألماس، وتاريخ وثقافة الألماس، واتجاهات تصميم المجوهرات وصناعته الحالية.
وأشارت الشركة إلى أن الدارسين سيتمكنون من تصنيف الألماس وفقاً للمعايير العالمية، وإلى التزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وصناعة المجوهرات الرقمية، إلى جانب الحصول على شهادة دبلوم من الأكاديمية مما يتيح فرص عمل في الأسواق العالمية والحصول على ميزة تنافسية.
يذكر أن الشركة بدأت نشاطها الاقتصادي في المملكة في أكتوبر الماضي كأول شركة متخصصة في تصنيف الألماس والمجوهرات عالميا. وفق “أخبار 24”.