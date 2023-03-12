للحد من “التلوث”… تطوير الأدلة الإرشادية البيئية

كشفت مصادر مطلعة لـ “أخبار24” أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعتزم تنفيذ مشروع يستهدف تحديث وتطوير الأدلة الإرشادية البيئية.
وبحسب المصادر، يهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة للإنسان من خلال العمل على “الحد من التلوث”، ووضع إرشادات وأدلة بيئية هادفة، بالتعاون والتكامل مع القطاعات والمنشآت المختلفة من أجل التحكم بمصادر التلوث بها، وتخفيض تركيزه إلى الحدود المسموح بها حسب المقاييس والمعايير البيئية الوطنية والدولية.
كما يهدف المشروع إلى التقليل أو الحد من التأثيرات البيئية على البيئات المختلفة في التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المختلفة من تأثيراتها، ومراعاة المتطلبات والشروط البيئية عند التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي في المدن والقرى أثناء إنشاء المشاريع المستقبلية أو إعادة تأهيل وتوزيع الأنشطة المختلفة.