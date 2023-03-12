“الأرصاد”: الأمطار مستمرة على مناطق المملكة حتى الخميس

نبّه المركز الوطني للأرصاد، لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.
وحذر المركز، من تساقط للبرد وجريان للسيول من اليوم (الأحد) إلى الخميس المقبل على معظم مناطق عسير، الباحة، حائل، القصيم، نجران، جازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية ومعظم محافظات منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم، تشهد اليوم وغداً هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول.
كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار اليوم (الأحد) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول من الثلاثاء إلى الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، تبوك، ومعظم محافظات منطقتَي المدينة المنورة والرياض.
كما تشهد أجزاء من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية أمطاراً رعدية متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، أما في يوم الخميس فيتوقع هطول أمطار متوسطة على معظم محافظات المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز، إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى بداية الأسبوع المقبل وسيتم التنويه عنها لاحقاً.