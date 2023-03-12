بـ200 ريال.. بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم؛ وذلك عبر نظام نور الوزاري.
وأوضحت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، مبينةً أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل.
وأشارت إلى أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل، مبينةً أن أجور التسجيل تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم قبل انتهاء فترة التسجيل الذي سيتم إغلاقه في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023. وفق “أخبار 24”.