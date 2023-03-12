على غرار "الجامعي".. إطلاق الاعتماد المدرسي لأول مرة في المملكة

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة، عمليات الاعتماد المدرسي عبر منصة التقويم الذاتي الرقمية.
ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويُعد البرنامج بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمرين، واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.
وكانت الهيئة قد وقعت 71 اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع عدة شركات وجهات تعليمية تضم 1040 مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز “تميز” لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداءً من اليوم.
يُشار إلى أن مركز “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم العام، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي.
وفق “أخبار 24”.