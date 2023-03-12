كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ارتفاع سرعة الإنترنت المتنقل إلى 180.2 Mbps خلال العام الماضي، مقارنة بـ 169.5 Mbps خلال 2021، كما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت لشبكة الجيل الخامس 344.4 Mbps.
وأوضحت الهيئة، خلال تقرير الإنترنت عام 2022، أن متوسط سرعة الرفع للإنترنت المتنقل بلغ 22.8 Mbps، ومتوسط زمن الاستجابة 34 ms.
وعلى مستوى الإنترنت الثابت، ارتفع متوسط سرعة التحميل لديه إلى 107.8 Mbps، مقارنة بـ 96.4 Mbps خلال 2021، كما بلغ متوسط سرعة الرفع 44 Mbps، ومتوسط زمن الاستجابة 22 ms.
وبشأن استخدام الإنترنت، ذكر التقرير أنه تم استخدامه بنسبة 83% بالمنزل، و73.8% أثناء التنقل، و39.9% بالعمل.
وتناول التقرير معدل استخدام الإنترنت، والذي بلغ 49.4% لـ 7 ساعات فأكثر، بواقع 45% للذكور و55.2% للإناث، و44.5% لاستخدام الإنترنت 3 – 6 ساعات، بواقع 48.9% للذكور و38.6% للإناث، فيما استخدمه 6.1% لأقل من 3 ساعات، بواقع 6.1% للذكور و6.2% للإناث.
وأظهر التقرير أوقات الذروة في استخدام الإنترنت، والتي تمتد من 8 إلى 11 مساءً، كما أشارت البيانات إلى أن (السبت) كان يوم الذروة خلال الأسبوع، فيما تصدر كان ديسمبر شهر الذروة خلال العام. وفق “أخبار 24”.
وحول أنشطة الاستخدام، تصدر شراء السلع والخدمات القائمة بـ 63.9%، يليه تحميل البرامج والتطبيقات بـ 62.1%، ثم تحميل الألعاب والأفلام والصور بـ 51.2%، و49.7% لمتابع الأخبار والمدونات، و48.2% للبحث عن المعلومات حول السلع والخدمات، و37% للحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية.